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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Бывший глава Google рекомендовал властям США использовать потенциал Intel и GlobalFoundries для локального производства чипов
И активнее зазывать TSMC и Samsung.
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Как отмечает Bloomberg, бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt) выступил соавтором статьи в газете The Wall Street Journal, описывающей слабые места американской полупроводниковой промышленности. По мнению авторов публикации, правительству США нужно не только активнее привлекать зарубежных контрактных производителей чипов типа TSMC и Samsung к строительству локальных предприятий, но и активнее сотрудничать с национальными производителями типа Intel и GlobalFoundries.

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Источник изображения: TSMC

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В последнем случае речь пока идёт не о самых передовых техпроцессах, но потребности промышленности в зрелой литографии тоже велики. Кроме того, к 2025 году Intel намеревается выйти в число лидеров по темпам освоения литографии, и сразу же предложить сторонним клиентам техпроцесс 18A, который сама начнёт использовать в то же время. Выпуск профильной продукции будет налажен на строящемся сейчас предприятии Intel в штате Огайо. Принято считать, что в числе первых клиентов компании на этом направлении окажутся представители американского оборонного сектора.

#intel #samsung #литографическое производство #tsmc #globalfoundries #сша
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