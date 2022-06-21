В недрах своего сайта компания AMD спрятала пресс-релиз, который возвестил о расширении доступности процессоров семейства Ryzen Threadripper PRO 5000 WX, которые дебютировали ещё в марте этого года, но до сих пор предлагались только в составе рабочих станций Lenovo ThinkStation P620.
реклама
С июля этого года данные процессоры можно будет приобрести в составе рабочих станций и других производителей, а не только Lenovo. На розничный рынок данные процессоры поступят до конца года, но точные сроки не уточняются.
По всей видимости, данный шаг со стороны AMD позволяет говорить о наличии у компании возможности поставлять указанные процессоры в достаточных для удовлетворения спроса количествах. Косвенно это указывает на успешное решение проблем с логистикой и производством компонентов, хотя фактическая ситуация может отличаться от декларируемой. Компания AMD в последнее время отдаёт предпочтение поставкам наиболее дорогих и прибыльных процессоров, но семейство Ryzen Threadripper PRO 5000 WX, по всей видимости, не было настолько распространено, чтобы попасть под действие этого правила. Для работы с процессорами данной серии требуются материнские платы на основе чипсета AMD WRX80.