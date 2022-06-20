Выступающий под флагом Шотландии энтузиаст Dragon Soop начал неделю пусть и не с рекордного, но значимого достижения в тесте 3DMark11 Performance – при помощи видеокарты Radeon RX 6900 XT он набрал 68 956 баллов и занял четвёртое место в абсолютном зачёте. Что характерно, видеокарта при этом довольствовалась штатной системой охлаждения, хоть и была разогнана до частот 2693/16960 МГц.
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Центральный процессор Intel Core i9-12900K при помощи системы фазового перехода каскадного типа добрался до отметки 6200 МГц, сохраняя при этом активность восьми производительных ядер и шестнадцати потоков. Примечательно, что на пятом месте в этом рейтинге расположился наш соотечественник Traktor, который от видеокарты добился более высоких частот за счёт использования производительной системы жидкостного охлаждения. Центральный процессор Intel Core i9-12900K он разогнал только до 5.5 ГГц при помощи такой же системы охлаждения.