Структурно независимый от «легкового» подразделения Volvo и его материнской компании Geely шведский производитель грузового транспорта Volvo Trucks на этой неделе заявил о начале тестирования прототипов грузовиков с силовой установкой на базе водородных топливных ячеек, которые в серийном воплощении смогут проезжать по 1000 км без дозаправки и пополнять этот запас хода всего за 15 минут.
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Как известно, аккумуляторные грузовики подобных показателей автономности достигать не способны, не говоря уже о скорости восполнения заряда тяговых батарей. Водородная силовая установка выбрасывает в атмосферу только водяной пар, а получаемое ею электричество использует для вращения тяговых электродвигателей. В серию такие грузовики Volvo Trucks запустит только во второй половине этого десятилетия. Масса автопоезда с водородной силовой установкой может достигать 65 тонн, а её мощность достигнет 300 кВт. Через несколько лет возможность протестировать водородные грузовики получат и клиенты Volvo.
Примечательно, что водородные топливные ячейки для Volvo Trucks будет поставлять компания Cellcentric – совместное предприятие с конкурирующим Daimler, поэтому последний тоже может их применить на своих грузовиках в сопоставимые сроки. Представители немецкого автогиганта подчёркивают, что сейчас важно вкладывать в разработку различных силовых установок для грузового транспорта. Батарейные грузовики Volvo тоже разрабатываются и будут предлагаться клиентам.