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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA первоначально рассчитывала перевести семейство GeForce RTX 40 на 3-нм техпроцесс
А по факту будет довольствоваться 5-нм.
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В обывательской шкале ценностей самый нелепый слух из неофициального источника всегда стоит выше сомнительной информации, полученной от производителя напрямую. По этой причине и публикация на страницах Business Korea может привлечь гораздо больше внимания, чем обсуждение досадного для Intel недоразумения из предыдущей новости.

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Источник изображения: NVIDIA

Обсуждая намерения TSMC и Samsung освоить 3-нм и 2-нм техпроцессы с опережением конкурента, южнокорейское издание договорилось до того, что приписало NVIDIA намерения первоначально поручить выпуск графических процессоров поколения Ada Lovelace для видеокарт семейства GeForce RTX 40 по 3-нм технологии вместо ожидаемой большинством источников 5-нм. По крайней мере, именно так истолковывает корейское издание необходимость авансового платежа в сумме $9 млрд, который TSMC получила от NVIDIA. Смещение сроков начала серийного производства 3-нм чипов компанией TSMC к концу года якобы вынудило NVIDIA отказаться от этих планов и отдать предпочтение 5-нм технологии производства.

В правдоподобность подобного сценария сложно поверить хотя бы по той причине, что техпроцесс изготовления изделий подобной сложности нельзя сменить в одночасье, разработка графических процессоров ведётся несколько лет с привязкой к конкретной технологии производства. При всём этом TSMC не устаёт повторять, что не задерживается с освоением 3-нм технологии, и изначально собиралась внедрить её в массовом производстве во второй половине 2022 года.

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Во-вторых, NVIDIA славится своей консервативностью при выборе новых техпроцессов, поэтому решение «перепрыгнуть» через 5-нм ради перехода на 3-нм технологию тоже кажется не очень правдоподобным.

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