Впрочем, психоаналитики не верят в случайности.

Разгар лета, на дворе раннее утро понедельника, а это значит, что просочиться в новостную ленту имеют все основания самые дикие информационные поводы. При наличии определённой сноровки на сайте Intel, например, можно обнаружить интересную ошибку в оформлении базы данных с характеристиками процессоров поколения Skylake, которое дебютировало в 2015 году и уже снято с производства.

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Источник изображения: Intel

По какой-то причине компания противопоставила кодовому обозначению этих процессоров наименование актуальных процессоров Alder Lake. В русскоязычной версии этой же базы данных подобной аномалии нет:

Источник изображения: Intel

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Впрочем, в любой ветке обсуждения подобного материала можно будет встретить комментарии о том, что оба поколения процессоров не так далеко ушли друг от друга, и оговорочка вышла по Фрейду, хотя найдутся и противники этой точки зрения. Напомним, что в семействе Alder Lake компания Intel впервые использовала гибридную архитектуру, сочетающую производительные ядра с экономичными.