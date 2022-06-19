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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Toyota до сих пор вынуждена приостанавливать сборку автомобилей из-за дефицита чипов
И это формальный лидер автомобильного рынка.
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Все заявления представителей автомобильной отрасли об улучшении ситуации с поставками полупроводниковых компонентов разбиваются о суровую реальность, поскольку крупнейший игрок рынка в лице Toyota Motor в июне и июле, как сообщает Reuters, будет вынужден в очередной раз приостановить работу автосборочных предприятий в Японии не только в текущем месяце, но и в следующем.

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Источник изображения: Toyota

План выпуска автомобилей на июнь в итоге сократится на 12% от первоначального уровня, компания не сможет выпустить более 750 тысяч машин на всех предприятиях, расположенных в разных странах мира. Количество автомобилей, запланированных к выпуску в июле, не уточняется, но оно тоже наверняка окажется меньше первоначального. При этом Toyota не сокращает план на весь фискальный год, который завершится к первому апреля следующего года – японский гигант по-прежнему рассчитывает произвести 9,7 млн машин.

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Июньская корректировка производственной программы Toyota была предсказуемо вызвана последствиями локдаунов на предприятиях поставщиков в Китае. Один из поставщиков просто не мог вывести на работу достаточное количество сотрудников, пока действовали санитарные ограничения. У второго поставщика возникли проблемы с работой производственного оборудования.

#автомобили #дефицит чипов #toyota
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