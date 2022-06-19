С 2024 года, если получится.

В сегменте грузового транспорта среди участников рынка нет такого единодушия по поводу батарейных электромобилей, как в легковом, ибо ради способности тягача тащить за собой многотонный полуприцеп на сотни километров блок аккумуляторов нужно делать таким массивным, что это существенно снизит КПД всего транспортного средства. По этой причине многие разработчики параллельно создают версии грузовых машин с водородными топливными ячейками — как Daimler или Nikola.

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Уцелевшее от Tesla имя изобретателя компания Nikola пока сопровождает не самым однозначным репутационным шлейфом, но уже обещает в течение этого года выпустить от 300 до 500 магистральных тягачей Tre с электрической силовой установкой, получающей энергию из тяговых батарей. По словам финансового директора компании, которые приводит Reuters, со временем Nikola хотела бы наладить самостоятельную сборку тяговых батарей.

Источник изображения: Reuters

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Сейчас аккумуляторные ячейки она получает от LG Energy Solution, да и вообще основная часть компонентов поставляется из Европы, а Nikola хотела бы увеличить степень локализации грузовиков, выпускаемых для рынка Северной Америки. Собирать батареи из аккумуляторных ячеек стороннего производителя Nikola хотела бы начать в 2024 году. Это позволило бы не только снизить себестоимость, но и увеличить объёмы производства.