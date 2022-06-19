Один из активных предсказателей технических тенденций - Greymon55, чья деятельность по мере вступления летнего сезона будет всё сильнее выпячиваться из-за сокращения потока новостей из серьёзных источников, со ссылкой на одного из продавцов продукции AMD заявил, что компания раздумывает над созданием процессоров в исполнении Socket AM4 с архитектурой Zen 4, которые смогли бы работать в старых материнских платах с памятью типа DDR4.
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Насколько это актуально с маркетинговой точки зрения, судить сложно, но важно напомнить, что процессоры Ryzen 7000 в исполнении Socket AM5 выйдут осенью этого года (в середине сентября, по последним данным), и предложат поддержку не только DDR5, но и PCI Express 5.0.
Сможет ли AMD «трансплантировать» новые чиплеты с вычислительными ядрами на подложку для разъёма Socket AM4 – вопрос открытый, да и сама целесообразность такого шага представляется сомнительной. Компания много сделала для сохранения жизнеспособности платформы Socket AM4, но сейчас наступил момент отпустить её.