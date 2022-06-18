По информации The New York Times, на которую ссылается Reuters, причастные к написанию открытого письма сотрудники SpaceX, которое требовало оградить компанию от негативного влияния имиджа Илона Маска (Elon Musk), были уволены. Их точное количество не сообщается, но предполагается, что оно могло превысить пять человек.
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По словам президента SpaceX Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell), сотрудники потеряли рабочие места в результате служебного расследования, которое выявило, что распространяемое ими письмо заставляло прочих сотрудников компании испытывать дискомфорт, возникающий из-за склонения их к подписанию документа, с содержанием которого они не были согласны. Вряд ли подобные действия осуществлялись без ведома Илона Маска, основавшего компанию двадцать лет назад. Разброд и шатания в рядах персонала вряд ли сопутствуют достижению поставленных им амбициозных целей, поэтому принятые кадровые решения вполне предсказуемы.