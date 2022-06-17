На страницах ресурса The Verge появилась копия открытого письма, якобы составленного сотрудниками частной аэрокосмической компании SpaceX, основанной и возглавляемой Илоном Маском (Elon Musk). В своём обращении к общественности авторы письма жалуются, что публичные поступки главы компании часто отвлекают и смущают их, а все высказывания эксцентричного миллиардера невольно проецируются на имидж компании и её миссию.
реклама
Нашлись претензии и к корпоративной этике SpaceX, которая не терпит определённых проступков со стороны рядовых сотрудников, но позволяет многое прощать руководству. Авторы письма настаивают на том, чтобы все сотрудники и руководство компании несли ответственность за свои поступки в равной мере. Обеспокоенность персонала вызвал и скандал с обвинением в сексуальном домогательстве со стороны Илона Маска к одной из бывших сотрудниц. Хотя сам миллиардер связал эту репутационную атаку с происками политических оппонентов, и в ближнем кругу Маска нашлось немало заступников, на имидже компании этот скандал благоприятно сказаться не сможет.