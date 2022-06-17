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Новости Hardware Алексей Сычёв
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Греческий энтузиаст решил «тряхнуть стариной» не самого обычного сочетания видеокарт – он объединил в одной системе пару двухпроцессорных AMD Radeon R9 295 X2, что позволило использовать вычислительные ресурсы сразу четырёх графических процессоров. В роли центрального процессора выступил Intel Core i9-12900KS, именно он охлаждался жидким азотом и смог достичь частоты 7.3 ГГц в тесте 3DMark03, сохранив активность четырёх ядер и четырёх потоков. Видеокарты особому разгону не подвергались и работали на частотах 1150/6000 МГц. Всё это позволило в указанном тесте занять первые места среди систем с четырьмя графическими процессорами, получив результат 446 238 баллов. Кстати, в абсолютном зачёте этот результат соответствует третьему месту.

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Источник изображения: PC Gamer

В тесте 3DMark11 Performance данную конфигурацию удалось поднять до четвёртого места в абсолютном зачёте и до первого в модельном с результатом 68 282 балла. Центральный процессор при этом работал на частоте 6.8 ГГц, но сохранял активность восьми производительных ядер и сопутствующих им 16 потоков.

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В тесте 3DMark2001 SE видеокарты оказались на втором месте в модельном зачёте с результатом 200 831 балл, а частота центрального процессора достигла 7.2 ГГц при активности четырёх ядер и четырёх потоков.

#amd #экстремальный разгон #radeon r9 295x2 #core i9-12900ks
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