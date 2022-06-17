В планы компании также входят эксперименты с так называемой High-NA EUV.

Во втором полугодии TSMC собирается начать массовое производство 3-нм продукции, но клиенты наверняка получат её только в начале следующего года. Как поясняет Reuters, на технологическом мероприятии представители TSMC впервые сообщили о своих планах по освоению 2-нм продукции. По словам руководства TSMC, после 15 лет разработки новых транзисторных структур их первое применение будет реализовано именно в рамках 2-нм технологии, и серийная продукция соответствующего поколения начнёт сходить с конвейера предприятий компании в 2025 году.

реклама

Источник изображения: TSMC

Отдельно было сказано, что в 2024 году TSMC рассчитывает получить от ASML первые литографические сканеры с высоким значением числовой апертуры, пригодные для работы со сверхжёстким ультрафиолетовым излучением. Этот этап ещё не означает, что TSMC будет готова внедрить оборудование нового поколения в массовом производстве. По словам представителей компании, в этот момент только начнутся эксперименты с привлечением клиентов, но когда эти сканеры будут задействованы при массовом производстве чипов, не уточняется.

анонсы и реклама RTX 3050 сильно дешевле 40тр i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза -30% на 3060 Ti Gigabyte Gaming 3050 Gigabyte Eagle - 38 тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр 3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Компания Intel собирается внедрить сканеры с высоким значением числовой апертуры в рамках техпроцесса 18A к 2025 году, она же первой получит их от ASML в том же 2024 году. Представители ASML в этом году сообщили, что на использование таких сканеров уже нашлось не менее пяти клиентов, теперь мы достоверно знаем имена двоих из них – это Intel и TSMC. Вряд ли Samsung Electronics сильно отстанет от соперников на этом направлении – тем более, что глава корейского конгломерата на этой неделе специально посетил Нидерланды для встречи с руководством ASML.