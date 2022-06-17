К 2025 году оно начнёт поставки транспортных средств.

Судя по скупому пресс-релизу на сайте Honda Motor, совместное предприятие с Sony Group по выпуску электромобилей получило незамысловатое название «Sony Honda Mobility», и порядок имён не особо определяет главенство той или иной стороны. По сути, оба партнёра будут финансировать СП в равных пропорциях, а руководителями назначены представители как Sony, так и Honda.

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Источник изображения: Sony

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Первые серийные электромобили партнёры намереваются предложить к 2025 году. За разработку, производство и обслуживание электромобилей в тандеме будет отвечать Honda, а Sony сделает упор на датчики для систем активной помощи водителю, программное обеспечение и развлекательную часть интерфейса. Технических подробностей о самих электромобилях пока нет, и существующие в единичных экземплярах прототипы Sony (на фото выше) вряд ли могут служить в этом смысле ориентиром.