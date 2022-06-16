Спад спроса на смартфоны, телевизоры и прочую бытовую электронику, по словам ресурса DigiTimes, расценивается автопроизводителями как шанс получить дополнительные квоты на выпуск полупроводниковых компонентов специализированного назначения, поскольку автопром всё ещё не может побороть дефицит полупроводниковых компонентов. Ситуация несколько улучшилась во втором квартале, поскольку высвободившиеся от чипов для смартфонов мощности удалось загрузить чипами для автомобилей.
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Между тем, ряд контрактных производителей не торопится наращивать объёмы выпуска автомобильных чипов, предпочитая выждать какое-то время для всесторонней оценки рыночной обстановки. Автомобильные компоненты выпускаются преимущественно на линиях, использующих зрелую литографию. Сейчас такие линии не всегда загружены полностью, а это значит, что резервы для увеличения объёмов выпуска автомобильных чипов остаются. В отдельных случаях для привлечения к выпуску чипов автомобильного класса новых заказчиков требуется провести сертификацию изделий и производственных процессов, что тоже требует какого-то времени.