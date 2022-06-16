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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В конструкции электромобиля Cadillac Celestiq будут использоваться свыше 100 деталей, напечатанных на 3D-принтере
А собирать его будут вручную.
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Электромобили премиального класса давно перестали удивлять динамическими характеристиками, поэтому производители стараются найти другие уникальные свойства, которые будут притягивать публику. По данным Electrek, для марки Cadillac такими особенностями флагманского электромобиля Celestiq станут ручная сборка, ограниченный тираж и активное использование в конструкции напечатанных на трёхмерном принтере деталей.

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Источник изображения: GM

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В отношении последнего свойства поясняется, что изготавливать методом трёхмерной печати будут не только «косметические элементы», но и несущие некоторую механическую нагрузку элементы, поэтому для создания деталей будут применяться не только полимеры, но и металл. Ручная сборка каждого экземпляра Celestiq будет осуществляться в техническом центре Cadillac в штате Мичиган, на оснастку и модернизацию оборудования этой площадки GM уже выделила $81 млн. Официальный анонс флагманской модели электромобиля Cadillac намечен на конец июля.

#электромобили #general motors #cadillac
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