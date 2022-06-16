Издание Nikkei Asian Review со ссылкой на собственные источники сообщило, что Samsung Electronics уведомила поставщиков электронных компонентов о необходимости резко снизить объёмы отгрузки продукции или полностью прекратить поставки до конца июля. Причина проста: спрос на рынке резко просел, и теперь компания пытается понять, какое количество уже готовой потребительской электроники сможет реализовать. Бытовая техника, телевизоры и смартфоны – вот те виды продукции, которые перестали пользоваться прежним уровнем спроса.
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Ситуация характерна не только для Samsung Electronics, хотя ещё месяц назад эта компания излучала уверенность, что по итогам текущего года сможет реализовать не менее 270 млн смартфонов – столько же, как и в прошлом году. Китайские компании Xiaomi, Vivo и Oppo тоже сократили объёмы производства смартфонов на 20%. На потребительский спрос повлияли локдауны в Китае, общая геополитическая неопределённость и набирающая обороты инфляция.