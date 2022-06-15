Для устойчивого развития корейского конгломерата это важно.

Не было особых сомнений, что вице-президент Samsung Electronics Ли Джэ Ён (Lee Jae-yong), являющийся фактическим руководителем унаследованной от деда империи, во время своего визита в Европу встретится с руководством ASML – нидерландского холдинга, являющегося крупнейшим поставщиком литографических сканеров. По информации Reuters, Лид Джэ Ён и его коллега Петер Веннинк (Peter Wennink) обсудили перспективы сотрудничества, а также общие тенденции развития полупроводниковой отрасли.

реклама

Источник изображения: TSMC

Корейский гигант заинтересован в ритмичных поставках литографических сканеров, пригодных для работы со сверхжёстким ультрафиолетовым излучением (EUV). Samsung первой в отрасли начала использовать их для изготовления микросхем оперативной памяти, но теперь они нужны компании и для расширения контрактного производства чипов. По крайней мере, во время переговоров с ASML упоминались планы о расширении выпуска 5-нм чипов для сторонних заказчиков.

анонсы и реклама Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia RTX 3050 сильно дешевле 40тр i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза RTX 4000 в продаже за 100тр 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming -45000р на 6800XT ASUS 3080 Ti MSI Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Сколько именно EUV-сканеров Samsung Electronics закупит у ASML, официально не уточняется, но сторонние источники предполагают, что не менее 18 штук. В прошлом году было закуплено 15 сканеров соответствующего класса, а ещё годом ранее их количество не превышало восьми.