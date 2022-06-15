Не было особых сомнений, что вице-президент Samsung Electronics Ли Джэ Ён (Lee Jae-yong), являющийся фактическим руководителем унаследованной от деда империи, во время своего визита в Европу встретится с руководством ASML – нидерландского холдинга, являющегося крупнейшим поставщиком литографических сканеров. По информации Reuters, Лид Джэ Ён и его коллега Петер Веннинк (Peter Wennink) обсудили перспективы сотрудничества, а также общие тенденции развития полупроводниковой отрасли.
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Корейский гигант заинтересован в ритмичных поставках литографических сканеров, пригодных для работы со сверхжёстким ультрафиолетовым излучением (EUV). Samsung первой в отрасли начала использовать их для изготовления микросхем оперативной памяти, но теперь они нужны компании и для расширения контрактного производства чипов. По крайней мере, во время переговоров с ASML упоминались планы о расширении выпуска 5-нм чипов для сторонних заказчиков.
Сколько именно EUV-сканеров Samsung Electronics закупит у ASML, официально не уточняется, но сторонние источники предполагают, что не менее 18 штук. В прошлом году было закуплено 15 сканеров соответствующего класса, а ещё годом ранее их количество не превышало восьми.