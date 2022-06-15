Тем самым начнёт соперничать с лидером рынка – китайской CATL.

Крупнейший контрактный производитель электроники Apple, тайваньская компания Foxconn, намерена к середине десятилетия стать значимым игроком в сегменте контрактного производства электромобилей. Сейчас она уже располагает двумя клиентами – американскими Lordstown Motors и Fisker, по заказу которых должна начать выпуск электромобилей в ближайшие два года. Как поясняет Nikkei Asian Review, одновременно Foxconn набирается опыта в производстве компонентов для электромобилей.

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Источник изображения: Foxconn

Недавно компания заложила фундамент предприятия на юге Тайваня, которое к первому кварталу 2024 года начнёт выпуск литиевых аккумуляторов на основе фосфата железа. Объёмы выпуска будут не очень велики, но покроют собственные потребности Foxconn в регионе. Компания выпускает электробусы для города Гаосюн, в котором расположится предприятие по производству тяговых аккумуляторов, а также намеревается освоить выпуск легковых электромобилей марки Foxtron и стационарных систем хранения электроэнергии.

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В Гаосюне расположится и исследовательский центр Foxconn, а общие инвестиции компании в эту площадку составят $202 млн. В дальнейшем полученный производственный опыт Foxconn собирается переносить за пределы Тайваня. В Индонезии компания может организовать производство тяговых аккумуляторов при поддержке местных партнёров.