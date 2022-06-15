Но окончательно ещё ничего не решили.

Компания GlobalFoundries номинально считается американской, хотя крупный пакет её акций до сих пор принадлежит арабским инвесторам, а свою производственную историю она начинала в Германии, где унаследовала от AMD предприятия по выпуску полупроводниковых компонентов. По информации Bloomberg, теперь GlobalFoundries при содействии STMicroelectronics намеревается расширить своё присутствие в Европе, изучая вопрос о возможности строительства предприятия на территории Франции.

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Источник изображения: TSMC

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По информации источника, партнёры рассчитывают на поддержку государства. Представители обеих компаний отказались комментировать слухи о возможности сотрудничества в сфере строительства нового предприятия во Франции. При этом STMicroelectronics рассчитывает играть ключевую роль в наращивании объёмов производства полупроводниковых компонентов на территории Европы. У этого производителя уже есть предприятия во Франции. Напомним, что Intel собирается построить предприятие в Германии, и тоже рассчитывает на государственную поддержку со стороны Евросоюза.