Лидером окажется Тайвань.

Ассоциация SEMI ожидает, что затраты участников полупроводникового рынка на закупку оборудования для производства чипов по итогам текущего года вырастут на 20%, впервые преодолев условный барьер в $100 млрд. За четыре предыдущих года профильные расходы отрасли выросли почти в два раза. В следующем году они сохранятся на уровне текущего, как минимум.

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Источник изображения: Reuters

Тайвань будет лидировать среди макрорегионов по величине профильных расходов ($34 млрд), которые относительно прошлого года вырастут на 52%. Это вполне закономерно, если учесть, что на острове сосредоточены основные контрактные производственные мощности. Контрактная отрасль понесёт 53% общих расходов на покупку оборудования, на втором месте окажутся производители памяти с 33% затрат. До 85% расходов будут направлены на приобретение оборудования для расширения производственных мощностей на 158 предприятиях и линиях. В следующем году модернизация коснётся 129 предприятий и линий.

Производительность предприятий полупроводниковой отрасли увеличивается не в той же пропорции, что и финансирование закупок оборудования. Так, в этом году совокупная выработка предприятий отрасли по всему миру вырастет только на 8%, а в прошлом году она увеличилась на 7%. В следующем году прирост ограничится 6%.

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Если рассматривать региональное деление по величине инвестиций, то на втором месте после Тайваня окажется Южная Корея с её $25,5 млрд (+7% к прошлому году), на третьем – Китай с $17 млрд (-14% от прошлого года). Четвёртое место занимают страны Европы и Ближнего Востока, которые сообща потратят на закупку оборудования $9,3 млрд (+176%). Для обеих Америк сумма затрат составит те же $9,3 млрд (+19%), но лишь по итогам следующего года, а в текущем они вырастут на 13%.