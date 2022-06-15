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Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel оценила настольную видеокарту Arc Alchemist A380 в тысячу юаней
В течение лета она должна появиться в продаже за пределами Китая.
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Ресурс VideoCardz подтвердил, что на этой неделе компания Intel представила дискретную видеокарту Arc A380 на китайском рынке, пообещав в течение лета расширить географию продаж. Сперва такие видеокарты будут предлагаться партнёрами Intel в составе готовых компьютеров, но позже их можно будет купить и отдельно. Рекомендованная цена для КНР с учётом налогов – 1000 юаней, что по текущему курсу чуть меньше $150 или 8440 рублей.

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Источник изображения: Intel

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Новинка наделена всего 8 ядрами Xe и 1024 потоковыми процессорами, она оснащается 6 Гбайт памяти типа GDDR6 с 96-разрядной шиной, а уровень TBP не более 75 Вт позволяет обходиться без дополнительного разъёма питания. По данным производителя, Arc A380 примерно на 25% быстрее AMD Radeon RX 6400, но позволяет поддерживать частоту смена кадров более 60 штук в секунду при использовании разрешения 1080p в популярных играх типа League of Legends, Moonlight Blade, Naraka: Bladepoint и PUBG: Battlegrounds. Обеспечивается и аппаратное ускорение трассировки лучей, равно как и поддержка DirectX 12.

#intel #видеокарты #arc alchemist #arc a380
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