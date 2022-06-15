Слова «Лондон, гудбай» не прозвучат.

Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает, что владеющая бизнесом британского разработчика процессорных архитектур Arm японская корпорация SoftBank перестала противиться идее размещения акций компании на Лондонской фондовой бирже, но при условии размещения основной части акций в Нью-Йорке.

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Источник изображения: Arm

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Хотя британские власти считают размещение акций Arm в Лондоне приоритетным сценарием, они одновременно считают двойное размещение вполне приемлемым вариантом. До 2016 года, пока SoftBank не купила активы Arm, акции последней торговались именно на Лондонской фондовой бирже. Сейчас SoftBank рассчитывает оценить компанию в $60 млрд, опасаясь, что размещение акций только в Лондоне не позволит собрать желаемую сумму. Одновременно японские инвесторы рассчитывают сохранить за собой крупный пакет акций Arm, так что контроль над этим активом не будет утрачен окончательно.