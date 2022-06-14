Тайваньское издание Liberty Times сообщает, что компания TSMC с января следующего года не только поднимет цены на свои услуги, но будет требовать их оплату в более сжатые сроки. Если ранее клиенты могли перевести полагающиеся средства в течение тридцати дней, то с января этот срок будет урезан до 15 дней. Источники считают, что такие изменения в политике TSMC связаны с необходимостью делать существенные капитальные вложения. В этом году она потратит на расширение своих предприятий и освоение новой литографии около $44 млрд, в следующем году на соответствующие цели будет выделено не менее $40 млрд.
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Кроме того, желающие увеличить объёмы заказываемой продукции клиенты TSMC должны будут платить за единицу больше, чем если бы они готовы были довольствоваться прежними объёмами. Получается своего рода «скидка наоборот»: чем больше продукции покупаешь, тем дороже тебе обходится каждый экземпляр. Такое поведение крупнейшего контрактного производителя чипов говорит только о том, что в высоком спросе на свои услуги в следующем году он очень уверен.