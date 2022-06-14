Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC с января сократит сроки оплаты клиентами поставленной продукции
Утром стулья – деньги… нет, не вечером, а побыстрее!
анонсы и реклама
-30% на 3060 Ti Gigabyte Gaming
3070 Gigabyte Aorus подешевела на порядок
3070 Ti за 80 с началом в Регарде
i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза

Тайваньское издание Liberty Times сообщает, что компания TSMC с января следующего года не только поднимет цены на свои услуги, но будет требовать их оплату в более сжатые сроки. Если ранее клиенты могли перевести полагающиеся средства в течение тридцати дней, то с января этот срок будет урезан до 15 дней. Источники считают, что такие изменения в политике TSMC связаны с необходимостью делать существенные капитальные вложения. В этом году она потратит на расширение своих предприятий и освоение новой литографии около $44 млрд, в следующем году на соответствующие цели будет выделено не менее $40 млрд.

реклама

Источник изображения: TSMC

анонсы и реклама
-33% на RTX 3080 Gigabyte
Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia
RTX 3050 сильно дешевле 40тр
-45% на i5 12400 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
-25000р на 6800XT ASUS
-32% на MSI Ventus 3070 Ti
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti MSI Gaming за 110тр
RTX 3050 MSI дешевле 40 тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 58тр
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Кроме того, желающие увеличить объёмы заказываемой продукции клиенты TSMC должны будут платить за единицу больше, чем если бы они готовы были довольствоваться прежними объёмами. Получается своего рода «скидка наоборот»: чем больше продукции покупаешь, тем дороже тебе обходится каждый экземпляр. Такое поведение крупнейшего контрактного производителя чипов говорит только о том, что в высоком спросе на свои услуги в следующем году он очень уверен.

#аналитика #финансы #полупроводники #литографическое производство #tsmc
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Во втором полугодии рынок оперативной памяти может столкнуться с перепроизводством
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Ледяная башня: Работают ли трубки систем охлаждения ЦП при низких температурах
53
A4Tech KV-300H и Logitech G102 - конец трехлетних мучений
112
Цены продолжают падать — собираем мощный ПК для игр в WQHD на Core i5-12400F и GeForce RTX 3070
18

Сейчас обсуждают

Андрей Маликов
16:29
унижает конкурентов блохеров
Илон Маск, Чанпэн Чжао и Джефф Безос возглавили список миллиардеров-неудачников, потеряв $223 млрд
&lt;TopUpdate&gt;
16:29
Понятно, почему нвидия торопится вывести свои топ карточки в сентябре. Хотят снять сливки с мажоров, которые давно хотят сменить свои 6900хт, 3090 и 3090ти на новые топы.
Серия AMD Radeon 7000 «RDNA3» может быть будет запущена в период с конца октября по середину ноября
Андрей Маликов
16:28
Чему обрадовались Гречневые оборванцы, раскачка идёт, ща будет 100к и на Луну к Маску.
Эфир обрушится ниже $1000, а Биткоин упадёт до $20 000 на фоне повышения ставки ФРС – JPMorgan
Xardazzz
16:27
100к обещали в прошлом году, в этом 500к+
Эфир обрушится ниже $1000, а Биткоин упадёт до $20 000 на фоне повышения ставки ФРС – JPMorgan
Шеша сидит с компа
16:25
Эфир обрушится ниже $1000, а Биткоин упадёт до $20 000 на фоне повышения ставки ФРС – JPMorgan
EDDISON
16:24
Санкции против РФ спровоцировали глобальный экономический, продовольственный и энергетический кризис
Владимир Яковлев
16:24
Сходи к психиатору со своим дебильным юмором...
realme анонсировала бюджетный смартфон с поддержкой 5G за $150
djon3volta
16:23
Речь не о мигрантах, а о московских пенсионерах, у которых лишняя недвижимость от СССР осталась. Кто то продал лишнюю квартиру, дом, дачу, огород, участок, кто то обменял хату на меньшую с доплатой. В...
Лже-крипто-майнеры за 2 года выудили 5 млн рублей у московской пенсионерки
VRoman
16:22
TSMC наглеет от жадности и самоуверенности
TSMC с января сократит сроки оплаты клиентами поставленной продукции
Batareykin
16:21
доктор сказал в морг, значит в морг...
A4Tech KV-300H и Logitech G102 - конец трехлетних мучений
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем