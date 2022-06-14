Это менее затратная альтернатива водороду.

Корейская компания Hyundai Motor верит в наличие широких возможностей по использованию водородного топлива, а её конкурент SK innovation готова сделать ставку на топливные ячейки, использующие аммиак, как поясняет Business Korea. Сегодня корейский химический гигант заключил соглашение с американской компанией Amogy, которая занимается разработкой таких ячеек, и обязался вложить в его капитал $30 млн.

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Источник изображения: Business Korea

Этот американский стартап был основан в 2020 году выходцами из знаменитого Массачусетского технологического института. В капитал Amology уже вложились гигант интернет-торговли Amazon и британская инвестиционная компания AP Ventures. Уже сейчас Amology располагает прототипами силовых установок мощностью 5 и 100 кВт, которые можно использовать в составе беспилотного летательного аппарата и сельскохозяйственной техники соответственно. В перспективе планируется создать силовые установки на аммиаке мощностью от 500 кВт до 5 МВт. Их уже можно будет применять на морских судах и грузовиках.

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Водород является самым распространённым химическим элементом во Вселенной, но на Земле он в свободном виде не встречается, для его добычи, хранения и транспортировки требуются огромные затраты. Аммиак в этом смысле выглядит более удобной альтернативой, хотя при обращении с ним нужно соблюдать правила техники безопасности.