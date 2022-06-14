Зато процессоры Ryzen 7000 могут появиться чуть раньше.

Популярный в кругах ценителей подобных источников информации предсказатель Greymon55 определился со своими представлениями о сроках анонса новейших графических решений AMD и настольных процессоров нового поколения. По его мнению, первые выйдут в период с конца октября по середину ноября. В принципе, это вполне разумно, поскольку новые видеокарты должны успеть попасть на прилавки до конца года. Напомним, что AMD официально упоминает о сроках их анонса весьма размыто – «до конца года».

реклама

Источник изображения: Twitter, Greymon55

Этот же источник считает, что процессоры Ryzen 7000 выйдут в период с конца сентября по середину октября. Опять же, AMD о сроках их анонса упоминает тоже весьма размыто, обещая представить новую платформу осенью текущего года.

анонсы и реклама -33% на RTX 3080 Gigabyte Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia RTX 3050 сильно дешевле 40тр -45% на i5 12400 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -25000р на 6800XT ASUS -32% на MSI Ventus 3070 Ti 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti MSI Gaming за 110тр RTX 3050 MSI дешевле 40 тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 58тр 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

По данным первоисточника, Intel выпустит настольные игровые видеокарты семейства Arc Alchemist в конце лета, а процессоры Raptor Lake-S выйдут где-то в сентябре или октябре. В свою очередь, NVIDIA представит GeForce RTX 4090 в те же сроки, а вот GeForce RTX 4080, GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4060 будут выходит на рынок с шагом в один месяц до января следующего года включительно.