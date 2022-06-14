Популярный в кругах ценителей подобных источников информации предсказатель Greymon55 определился со своими представлениями о сроках анонса новейших графических решений AMD и настольных процессоров нового поколения. По его мнению, первые выйдут в период с конца октября по середину ноября. В принципе, это вполне разумно, поскольку новые видеокарты должны успеть попасть на прилавки до конца года. Напомним, что AMD официально упоминает о сроках их анонса весьма размыто – «до конца года».
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Этот же источник считает, что процессоры Ryzen 7000 выйдут в период с конца сентября по середину октября. Опять же, AMD о сроках их анонса упоминает тоже весьма размыто, обещая представить новую платформу осенью текущего года.
По данным первоисточника, Intel выпустит настольные игровые видеокарты семейства Arc Alchemist в конце лета, а процессоры Raptor Lake-S выйдут где-то в сентябре или октябре. В свою очередь, NVIDIA представит GeForce RTX 4090 в те же сроки, а вот GeForce RTX 4080, GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4060 будут выходит на рынок с шагом в один месяц до января следующего года включительно.