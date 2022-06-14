Рост цен на топливо вызвал волну протестов работников автотранспортной отрасли в некоторых странах мира, Южная Корея не стала исключением. Как поясняет Reuters, многодневная забастовка местных «дальнобойщиков» уже привела к перебоям с поставками изопропилового спирта из Южной Кореи в Китай, где расположены две производственные линии Samsung Electronics по выпуску твердотельной памяти.
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Изопропиловый спирт определённой степени очистки используется на предприятиях Samsung для обработки кремниевых пластин, из которых и изготавливаются микросхемы твердотельной памяти. Предприятие в китайском Сиане обеспечивает твердотельной памятью примерно 15% мирового рынка, поэтому сбои в его работе способны негативно сказаться на ценах. Сообщается, что забастовка водителей в Южной Корее уже лишила предприятие примерно недельного объёма изопропилового спирта. В целом, протестная активность сотрудников транспортной отрасли стоила экономике Южной Кореи около $1,2 млрд.