Заявка китайским антимонопольщикам уже подана.

Ещё в сентябре прошлого года основатель китайского автогиганта Geely Эрик Ли (Eric Li) создал венчурную компанию Hubei Xingji Shidai Technology Co Ltd, которая должна была способствовать выходу этого автопроизводителя на рынок смартфонов. В этой компании главе Geely принадлежат 55% акций. Теперь, как сообщает Reuters, данная компания подала заявку на покупку 79% акций китайского производителя смартфонов Meizu.

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Источник изображения: Meizu

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Сложно объяснить, что тянет к бизнесу по выпуску смартфонов вполне успешных автопроизводителей, ведь Geely принадлежат автомобильные марки Volvo и Lotus, а также Polestar. По некоторым данным, китайский конкурент Tesla по имени NIO тоже вынашивает планы по выходу на рынок смартфонов. Некоторые производители последних стремятся начать выпуск электромобилей – например, как Foxconn или вьетнамская Vingroup. Словом, интересы у всех участников рынка самые разные, и слухи о намерениях Geely купить Meizu появились впервые ещё в январе этого года. В какую сумму обойдутся покупателю 79% акций Meizu, не уточняется.