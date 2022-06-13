На первом этапе пандемии в 2020 году взаимоотношения Илона Маска (Elon Musk) с муниципальными властями одного из округов Калифорнии подпортил инцидент с сохранением локдауна на старейшем предприятии Tesla в США, который не позволял компании на протяжении шести недель выпускать электромобили. Принято считать, что именно тогда миллиардер принял решение не только переехать в Техас, но и перевести туда штаб-квартиру компании. Впрочем, в отношении мотивов личного переезда Маска в Техас существует ещё и гипотеза, связанная с оптимизацией налогообложения самого состоятельного человека на планете.
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Впоследствии Маск не уставал повторять, что будет способствовать дальнейшему развитию предприятия в калифорнийском Фримонте. Как сообщает Electrek, на прошлой неделе глава Tesla заявил, что компания превысила объёмы выпуска на калифорнийской площадке по сравнению с историческими, когда на этом предприятии ещё выпускались автомобили с ДВС силами GM и Toyota. Маск также добавил, что рекордные объёмы производства не являются для предприятия во Фримонте пределом возможностей, и в перспективе их можно будет увеличить в полтора раза.
Через пару лет глава Tesla хотел бы организовать здесь выпуск электромобилей с аккумуляторными ячейками типоразмера 4680, интегрированными в силовую структуру кузова, но пока подобная активность развёрнута только на новом предприятии в Техасе, рядом с новой штаб-квартирой компании. Весной этого года начало работу предприятие Tesla в окрестностях Берлина, но только сейчас оно освоило выпуск около тысячи кроссоверов Model Y в неделю. Илон Маск надеется, что дальнейшая экспансия производства на немецком предприятии позволит уже к концу следующего квартала сократить потребность в экспорте электромобилей Tesla китайской сборки в Европу.