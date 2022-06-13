До конца второго квартала осталось не так много времени, поэтому эксперты Morgan Stanley решили подвести итоги отчётного периода с точки зрения негативных факторов, влияющих на деятельность участников рынка. По мнению аналитиков, основная часть инвесторов прежде всего обеспокоена сохранением дефицита полупроводниковых компонентов. Вероятность снижения спроса на полупроводниковые компоненты беспокоит инвесторов и поставщиков гораздо меньше, но эту проблему можно поставить на второе место.
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По словам представителей Morgan Stanley, уже опубликованные квартальные отчёты компаний оправдали их ожидания, каких-либо неожиданностей с этой точки зрения не возникло. Велика озабоченность участников рынка и украинскими событиями, а также последствиями локдаунов в Китае, которые ещё не завершились полностью. Как известно, многие эксперты ожидают снижения спроса в сегменте смартфонов и ПК, но с точки зрения поставщиков компонентов влияние этого фактора можно смягчить за счёт перераспределения спроса со стороны других сегментов рынка.