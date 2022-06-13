По данным компании, она была представлена ещё год назад.

Споры о дальнейшей рыночной судьбе графического решения Radeon RX 6700 без суффикса «XT» в названии в какой-то степени должно разрешить появление страницы с его описанием на сайте AMD. Самое интересное, что в качестве даты анонса этим источником упоминается 9 июня прошлого года. По сути, Radeon RX 6700 весь этот год просто не присутствовал в розничном сегменте рынка, а новинкой в строгом понимании слова не является.

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Источник изображения: AMD

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Видеокарта с 10 Гбайт памяти типа GDDR6 и 160-битной шиной довольствуется единственным 8-контактным разъёмом дополнительного питания, производитель рекомендует использовать в сочетании с ней блок питания мощностью не менее 600 Вт. Графический процессор способен работать на частотах 1941/2174/2450 МГц в зависимости от ситуации. Видеокарта предполагает наличие 2304 потоковых процессоров и 144 блоков текстуризации.