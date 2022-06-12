Выступающий под флагом Шотландии энтузиаст Dragon Soop занял третье место в 3DMark11 Performance с результатом 65 261 балл, воспользовавшись связкой из двух видеокарт NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, охлаждаемых водоблоками, и центрального процессора Intel Core i9-12900K, охлаждаемого системой фазового перехода каскадного типа. Частоту процессора удалось поднять до 6036 МГц при активности восьми производительных ядер и сопутствующих им шестнадцати потоков.
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Графические процессоры демонстрировали на скриншоте достижение частоты 2160 МГц, но в базе данных HWBot видеокарты зарегистрированы с частотами 2145/17280 МГц. Всё это позволило занять третье место не только в модельном зачёте GeForce RTX 2080 Ti, но и среди всех систем с парными видеокартами. В общем зачёте, тем не менее, результат соответствует десятому месту, что тоже неплохо для выборки из 4326 записей.