Довольствуясь водоблоками.

Выступающий под флагом Шотландии энтузиаст Dragon Soop занял третье место в 3DMark11 Performance с результатом 65 261 балл, воспользовавшись связкой из двух видеокарт NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, охлаждаемых водоблоками, и центрального процессора Intel Core i9-12900K, охлаждаемого системой фазового перехода каскадного типа. Частоту процессора удалось поднять до 6036 МГц при активности восьми производительных ядер и сопутствующих им шестнадцати потоков.

реклама

Источник изображения: HWBot, Dragon Soop

анонсы и реклама -33% на RTX 3080 Gigabyte Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia RTX 3050 сильно дешевле 40тр -45% на i5 12400 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -25000р на 6800XT ASUS -32% на MSI Ventus 3070 Ti 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti MSI Gaming за 110тр -25% на RX 6700 XT ASUS RTX 3050 MSI дешевле 40 тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 58тр 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Графические процессоры демонстрировали на скриншоте достижение частоты 2160 МГц, но в базе данных HWBot видеокарты зарегистрированы с частотами 2145/17280 МГц. Всё это позволило занять третье место не только в модельном зачёте GeForce RTX 2080 Ti, но и среди всех систем с парными видеокартами. В общем зачёте, тем не менее, результат соответствует десятому месту, что тоже неплохо для выборки из 4326 записей.