Сейчас он насчитывает 60 тысяч человек и является крупнейшим после Китая.

Как сообщает Bloomberg, во Вьетнаме компании Foxconn довелось столкнуться с конкуренцией других партнёров Apple, которые возвели свои предприятия рядом с принадлежащими главному подрядчику, а также начали переманивать персонал. Подобное поведение прочих подрядчиков Apple в силу понятных причин нервирует Foxconn.

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Источник изображения: Foxconn

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Выпуском электроники на территории Вьетнама Foxconn занялась ещё задолго до того, как «торговая война» и пандемия заставили прочих подрядчиков Apple переносить свои предприятия в эту страну из Китая. Сейчас на предприятиях Foxconn во Вьетнаме работает около 60 тысяч человек, но руководство намеревается в ближайшие год или два существенно расширить штат, хотя количественные показатели при этом не уточняются. Как минимум три других подрядчика Apple осуществляют свою деятельность во Вьетнаме: Luxshare и GoerTek выпускают наушники, а BYD собирается наладить выпуск планшетов iPad. Кого из них Foxconn заподозрила в нечистоплотной конкуренции, не сообщается.