Многих инвесторов разочаровали заявления финансового директора Intel, сделанные на этой неделе. На конференции Bank of America Дэвид Зинснер (David Zinsner) заявил, что в этом году компании придётся столкнуться с негативными факторами вроде последствий локдаунов в Китае и инфляционного давления на потребительский рынок. Кроме того, он иронично намекнул, что не разделяет уверенности генерального директора компании в наличии отменных перспектив развития у рынка ПК.
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Экспертов Morgan Stanley, между тем, волную совершенно другие моменты. Заложенных руководством Intel сумм капитальных затрат, по их мнению, может не хватить для превращения компании в ведущего контрактного производителя чипов.
В целом, как считают аналитики, руководство Intel не совсем представляет масштаб трудностей, которые компании предстоит преодолеть, пытаясь стать одним из ведущих контрактных производителей полупроводниковых компонентов. Впрочем, представители Morgan Stanley хоть и рекомендуют продавать акции Intel, в качестве курсового ориентира установили значение $46 за акцию при фактическом курсе ниже $40.