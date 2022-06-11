Более заметных, чем ожидает сама компания, по мнению Morgan Stanley.

Многих инвесторов разочаровали заявления финансового директора Intel, сделанные на этой неделе. На конференции Bank of America Дэвид Зинснер (David Zinsner) заявил, что в этом году компании придётся столкнуться с негативными факторами вроде последствий локдаунов в Китае и инфляционного давления на потребительский рынок. Кроме того, он иронично намекнул, что не разделяет уверенности генерального директора компании в наличии отменных перспектив развития у рынка ПК.

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Экспертов Morgan Stanley, между тем, волную совершенно другие моменты. Заложенных руководством Intel сумм капитальных затрат, по их мнению, может не хватить для превращения компании в ведущего контрактного производителя чипов.

Источник изображения: Intel

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В целом, как считают аналитики, руководство Intel не совсем представляет масштаб трудностей, которые компании предстоит преодолеть, пытаясь стать одним из ведущих контрактных производителей полупроводниковых компонентов. Впрочем, представители Morgan Stanley хоть и рекомендуют продавать акции Intel, в качестве курсового ориентира установили значение $46 за акцию при фактическом курсе ниже $40.