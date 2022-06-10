А выручка компании будет в среднем расти на 20% в год.

На мероприятии AMD для финансовых аналитиков финансовый директор компании Девиндер Кумар (Devinder Kumar) пояснил, за счёт каких факторов она собирается в ближайшие годы увеличивать выручку на 20% в среднем. Рынок ПК таких темпов роста больше дать не сможет, даже если предположить, что продукция AMD продолжит теснить конкурентов по всем фронтам.

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Источник изображения: AMD

В долгосрочной структуре выручки, которую AMD сама для себя прогнозирует, доля серверного сегмента и встраиваемых решений должна превысить 50%. Отметим, что с текущего квартала из отчётности по сегменту встраиваемых компонентов будет исключена выручка от реализации чипов для игровых консолей, поэтому в дальнейшем за это направление будет отвечать как продукция Xilinx, так и собственные центральные и графические процессоры AMD для встраиваемой техники. Ну, а в серверном сегменте к профильным центральным процессорам добавятся и ускорители вычислений класса GPGPU.

Источник изображения: AMD

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В целом, говоря о потенциале рынка, AMD делает основную ставку именно на серверный сегмент, ёмкость которого оценивает в $125 млрд. Конечно, не весь этот годовой объём выручки достанется AMD, но она хотя бы сможет претендовать на его часть. Как видите, показатели рынка ПК достаточно скромные на общем фоне – не более $50 млрд в год на всех участников. Впрочем, этот сегмент всё равно остаётся вторым по величине выручки. Все прочие направления деятельности распределяют потенциал рыночных возможностей примерно в равных долях, но третье место по значимости можно отдать рынку игровых решений. Для AMD, напомним, он подразумевает игровые видеокарты и компоненты для консолей.