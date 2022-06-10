И третье уже не за горами.

Компания AMD удивляет темпами роста выручки уже второй год подряд, регулярно улучшая собственный прогноз по текущему отчётному периоду, поэтому нет ничего удивительного, что в рейтинге TrendForce она смогла продвинуться до четвёртой позиции — особенно с учётом поглощения Xilinx, которое увеличило формальную сумму выручки. Теперь компания уступает только Qualcomm, NVIDIA и Broadcom.

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Источник изображения: AMD

В рейтинг на сайте TrendForce не попали компании, располагающие собственными производственными мощностями типа Intel и Samsung, а также игроки сугубо контрактного рынка вроде TSMC. Это позволило основным «бесфабричным» разработчикам полупроводниковых компонентов вольготно чувствовать себя в указанном списке, особенно с учётом роста спроса на их продукцию.

Возглавляет список Qualcomm, которая в первом квартале текущего года увеличила выручку в годовом сравнении на 52% до $9,6 млрд. На втором месте обосновалась NVIDIA с ростом выручки на 53% до $7,9 млрд. Третью позицию незыблемо занимает Broadcom с ростом выручки на 26% до $6,1 млрд, но с подобной динамикой этой компании начинает угрожать AMD, которая уже потеснила MediaTek с четвёртого места, увеличив за год выручку на 71% до $5,9 млрд.

Источник изображения: TrendForce

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Надо сказать, что AMD осталась на втором месте по темпам роста выручки, поскольку поднявшаяся с 9-го на 6-е место Marvell увеличила выручку на 72% до $1,4 млрд. Даже если не учитывать влияние объединения с Xilinx, компания AMD завершила квартал с рекордной для себя выручкой в размере $5,3 млрд. То есть, с четвёртого места её не подвинул бы даже отказ от учёта выручки Xilinx. Как поясняют специалисты TrendForce, выручка NVIDIA от поставки графических процессоров в серверном сегменте за год выросла до 45,4% от совокупной, тогда как игровые графические процессоры довольствовались 45% общей выручки компании.