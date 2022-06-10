В рамках мероприятия AMD для финансовых аналитиков слово было предоставлено и бывшему главе утратившей независимость компании Xilinx Виктору Пэну (Victor Peng). Как можно было ожидать, он рассказал о широких возможностях взаимной интеграции изделий двух компаний, а на одном из слайдов упомянул о готовности предложить программируемую матрицу, выпускаемую по 3-нм технологии, к 2025 году.
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Заметим, что к тому времени AMD намеревается выпускать по 3-нм технологии как минимум один из компонентов для своих серверных и потребительских процессоров, поэтому изделия Xilinx в этом отношении пусть и незначительно, но отстанут. Впрочем, для самой Xilinx, которая сейчас предлагает 7-нм компоненты, переход к середине десятилетия на 3-нм технологию станет адекватным прогрессом.
В ближайшие пару лет процессоры EPYC для встраиваемых систем будут переведены на 5-нм технологию изготовления, а процессоры Ryzen для встраиваемых систем сохранят приверженность 6-нм техпроцессу. Скорее всего, в соответствующий разряд просто будут переведены современные процессоры для ноутбуков.