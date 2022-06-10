До 35% в отдельных видах тестов.

Компания AMD сочла нужным сделать пояснения относительно природы прироста быстродействия процессоров Ryzen 7000 в исполнении Socket AM5 с архитектурой Zen 4. Как выясняется, по сравнению с Zen 3 производительность в пересчёте на один такт вырастет на 8-10%, если использовать тесты серии SPEC 2017 и Cinebench R23. В однопоточных приложениях прирост производительности сможет превысить 15%, а использование DDR5 увеличит пропускную способность шины памяти в пересчёте на каждое ядро на 125%.

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Источник изображения: AMD

Процессорам Ryzen 7000 приписывается увеличение производительности в пересчёте на потребляемый ватт до 25%, а тактовые частоты смогут превышать 5.5 ГГц.

Источник изображения: AMD

Опять же, для расчётов прироста удельного быстродействия использовались результаты тестирования 16-ядерного образца Ryzen 7000 в Cinebench NT. Общий прирост быстродействия в данном тесте превышает 35%, по данным AMD.

Источник изображения: AMD

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Что характерно, о сроках анонса процессоров Ryzen 7000 производитель до сих пор говорит размыто, упоминая об осеннем дебюте. Зато родственные серверные процессоры EPYC должны быть представлены в четвёртом квартале, как не скрывают представители AMD. Если учесть, что Ryzen 7000 должны выйти раньше, можно предположить, что их дебют состоится в сентябре.