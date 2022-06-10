Соответствующие видеокарты выйдут до конца года.

Компания AMD на мероприятии для финансовых аналитиков подтвердила готовность представить графические решения с архитектурой RDNA 3 до конца текущего года, и впервые официально призналась, что выпускаться соответствующие графические процессоры будут по 5-нм технологии. Более того, их компоновка подразумевает использование чиплетов, так что в верхнем ценовом сегменте мы наверняка увидим двухкристальные решения – тем более, что в прошлые годы компания с этой идеей уже экспериментировала на более примитивном уровне интеграции.

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Источник изображения: AMD

Для представителей семейства Navi 3x обещано лучшее в отрасли соотношение быстродействия и энергопотребления, по сравнению с предшественниками обещан прирост на 50%, но это лишь результат предварительных инженерных расчётов, а не итог независимого тестирования. Под продвинутыми мультимедийными возможностями презентация подразумевает внедрение поддержки интерфейса DisplayPort 2.0.

Источник изображения: AMD

До конца 2024 года компания рассчитывает представить графические решения Navi 4x с архитектурой RDNA 4, которые будут выпускаться по более продвинутой технологии, но будет ли это 3-нм или 4-нм техпроцесс, не уточняется.

Источник изображения: AMD

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Архитектура RDNA 3 подразумевает использование памяти AMD Infinity Cache нового поколения. Заодно сообщается, что вычислительные блоки были спроектированы заново, были реализованы и другие оптимизации на архитектурном уровне.