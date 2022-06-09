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Редакция
Новости Hardware Фома Шилов
Защищённый Doogee S98 Pro с тепловизором и камерой ночного видения получил скидку в $100
Смартфон может похвастать ёмким аккумулятором и поддерживает все современные стандарты защиты
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Не секрет, что современные смартфоны уже довольно давно превратились в безликие прямоугольники. Крупные производители опасаются экспериментировать с дизайном, а скромные попытки выпустить аппараты с гибкими дисплеями пока не нашли отклика у покупателей. Что не получается у пятёрки лидеров могут взять на себя менее крупные компании, для которых слова «инновация» и «прогресс» всё ещё актуальны. Пожалуй, одним из наиболее интересных мобильных телефонов этого лета может стать новый Doogee S98 Pro. Камеры образуют голову инопланетного существа, что освежает дизайн, ну а сам корпус выполнен из сверхпрочных материалов, что позволяет использовать смартфон даже в самых суровых условиях.



Начать обзор новинки предлагаем с модуля камер. В качестве основного предлагается 46-мегапиксельный сенсор SONY, который отлично справляется со съёмкой в дневных условиях. Обычно производители идут на различные ухищрения, пытаясь заставить телефон удовлетворительно фотографировать в сумерках, но для Doogee S98 Pro это неактуально, ведь он получил полноценную камеру ночного видения. Она позволяет получать чёрно-белые кадры в кромешной тьме, открывая перед владельцем новый мир, о котором многие даже не догадываются. Особенно интересно пользоваться такой камерой на природе, где можно рассмотреть ночную жизнь животных, ну или просто поучаствовать в активных квестах или играх, воспользовавшись преимуществами сенсора в полном объёме. Но даже это неполный перечень, ведь есть ещё и тепловизор InfiRay, способный похвастать более детализированным разрешением, чем большая часть конкурентов. При этом частота кадров достигает 25 Гц. Doogee разработала собственную технологию Dual Spectrum Fusion, накладывающую снимки тепловизора на фотографии сделанные основной 48 Мп камерой. Благодаря этому можно использовать тепловизор в быту для поиска протечек, проблем с вентиляцией, короткими замыканиями, слишком горячих или холодных объектов и многих других сценариях.



Не позабыла Doogee и о любителях использовать смартфон в играх и сложных приложениях. Справиться с любыми задачами позволит мощный процессор MediaTek Helio G96. Ну а любителям открывать десятки приложений придётся по вкусу 8 Гб оперативной памяти, что полностью отражает тенденции современных флагманов. Объём накопителя установлен на отметке 256 Гб, а при необходимости можно воспользоваться картой памяти до 512 Мб. Обеспечить длительную работу без подзарядки должен аккумулятор на 600 мАч. На этот раз он получил скоростную зарядку 33 Вт, а также может похвастать беспроводной зарядкой на 15 Вт.



Ну и не забывайте, что перед вами защищённый телефон, поэтому нет ничего удивительного в том, что 6.3-дюймовый дисплей оснащён прочным стеклом Corning Gorilla Glass, которое легко справляется с царапинами и случайными падениями. Производитель заявляет, что S98 Pro может без видимых последствий пережить падение с высоты до полутора метров. Точно на такую же глубину его можно погружать в воду. Ну а военный стандарт MIL-STD-810H гарантирует выживаемость даже при резком перепаде температур окружающей среды. Одним словом: использовать смартфон для добывания воды в пустыне не рекомендуется, но если очень нужно – то нет никаких причин отказывать себе в таком удовольствии.



Всё вышеперечисленное дополняет наличие Android 12 из коробки, что гарантирует высокую надёжность и безопасность пользовательских данных. Добавьте сюда NFC, поддержку основных стандартов спутниковой связи (BeiDou, ГЛОНАСС, GPS и Galileo), и вы получите идеальный мобильный телефон. Ну почти идеальный, ведь его начальная цена была установлена на отметке в 439 долларов. Поскольку S98 Pro только появился на рынке, Doogee решила порадовать фанатов подобной продукции большой скидкой. Так, первые пять дней посте старта продаж его можно купить всего за 329 долларов, а первые 100 счастливчиков и вовсе смогут получить его за смешные 299 долларов. В добавок к этому есть ещё и купоны, позволяющие получить небольшую скидку.

Узнать больше о Doogee S98 Pro
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buratino777
15:50
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Adam Smith
15:49
капец ты))))))))))))))))))
Курс доллара опустился до 58 рублей
OgoGoLog
15:49
Там после прошлой правки указа сроки продажи валют отодвинули аж на 120 дней. Такой отсрочкой, думаю, многие воспользовались. К осени ещё и "амнистировать" эти выплаты могут.
Курс доллара опустился до 58 рублей
ахахах
15:48
150-это провал,ход с газом за рубли хорош был.Это хана будет со времянем доллару и евро
Курс доллара опустился до 58 рублей
Goonder Swan
15:48
нам не рубли, а курс! ибо, фарца при поездках в рф :))
Курс доллара опустился до 58 рублей
Sheshenbek
15:46
Так как бы прокомментировать... А. пойду куплю всё, что есть в этой статье, я быстро полистал, вроде видеокарта была, но пойду ещё куплю на 16 ТБ жёсткий диск буду майнить чиа
7 cпособов сэкономить при сборке игрового компьютера в 2022 году
OgoGoLog
15:45
А зачем вам рубли в Германии???
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Adam Smith
15:43
ну ты фрукт)))) не совсем так)) я тя понял, это ведь другое))) смотри, сейчас если ЦБ ключевую еще опустить, то значит их курс вообще не парит
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Алексей Полянский
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Aztartez
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Накой нужна зп в долларах, если я их в магазе не смогу потратить?
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