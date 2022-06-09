Издание DigiTimes только сейчас уделило внимание высказываниям председателя совета директоров TSMC Марка Лю (Mark Liu) на собрании акционеров, но затронутые источником темы требуют возвращения к этому выступлению. Во-первых, следует упомянуть об инициативах строительства предприятий TSMC за пределами Тайваня. Компания, по словам председателя совета директоров, строит предприятия в тех регионах, где сосредоточено много клиентов. Европа с этой точки зрения не является приоритетным регионом для локализации производства, но нельзя утверждать, что по этому вопросу принято окончательное решение.
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Строительство предприятий в США и Японии идёт согласно плану и без задержек, хотя затраты действительно оказались выше, чем ожидало руководство TSMC. Слухи о намерениях властей США и Японии стимулировать освоение 2-нм технологии силами своих компаний без участия TSMC, по словам руководителя последней, не особо её беспокоят. Хотя TSMC уважительно относится к конкурентам, Марк Лю считает, что в производстве чипов нельзя добиться успеха простой имитацией действий соперника. TSMC годами копила опыт в сфере литографии, и если компании из других стран приблизятся к ней по технологическим возможностям, она тоже не замрёт в своём развитии.