Он тоже не будет дожидаться конкурентов на месте.

Издание DigiTimes только сейчас уделило внимание высказываниям председателя совета директоров TSMC Марка Лю (Mark Liu) на собрании акционеров, но затронутые источником темы требуют возвращения к этому выступлению. Во-первых, следует упомянуть об инициативах строительства предприятий TSMC за пределами Тайваня. Компания, по словам председателя совета директоров, строит предприятия в тех регионах, где сосредоточено много клиентов. Европа с этой точки зрения не является приоритетным регионом для локализации производства, но нельзя утверждать, что по этому вопросу принято окончательное решение.

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Источник изображения: TSMC

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Строительство предприятий в США и Японии идёт согласно плану и без задержек, хотя затраты действительно оказались выше, чем ожидало руководство TSMC. Слухи о намерениях властей США и Японии стимулировать освоение 2-нм технологии силами своих компаний без участия TSMC, по словам руководителя последней, не особо её беспокоят. Хотя TSMC уважительно относится к конкурентам, Марк Лю считает, что в производстве чипов нельзя добиться успеха простой имитацией действий соперника. TSMC годами копила опыт в сфере литографии, и если компании из других стран приблизятся к ней по технологическим возможностям, она тоже не замрёт в своём развитии.