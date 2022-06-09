Китайский автопроизводитель её об этом не просил.

Основной объём информации о планах AMD должно дать мероприятие для аналитиков, об итогах которого станет известно завтра, а пока временным «противоядием» от засилья новостей про Intel может служить порождённый китайскими СМИ повод. На днях китайское представительство AMD распространило информацию о том, что китайский производитель электромобилей NIO начал использовать процессоры AMD EPYC поколения Milan для оптимизации технологических процессов и осуществления инженерных расчётов.

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Источник изображения: NIO

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Китайское представительство AMD даже сняло видеоролик с наглядной анимацией, в котором рассказывалось о сотрудничестве двух компаний, но представители NIO в итоге заявили, что такая информация распространяется без ведома автопроизводителя. Компания действительно приобрела серверное оборудование на базе процессоров AMD EPYC, но сделала это без прямого участия AMD, воспользовавшись услугами одного из её партнёров. В таких условиях NIO считает неправомерными заявления представителей AMD о причастности последней к данному проекту. Китайскому представительству AMD уже пришлось удалить из социальных сетей свой пресс-релиз, но видеоролик по-прежнему доступен, а его количество просмотров перевалило за один миллион.