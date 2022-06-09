Процессорный гигант предпочитает действовать наугад?

Своё выступление на технологической конференции Bank of America финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner) начал с необычного откровения. Он заявил, что у его нового работодателя есть и другие слабые стороны, но что его действительно удивило в первые месяцы работы на этом посту, так это довольно слабое использование анализа собственных данных для бизнес-планирования.

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Источник изображения: Intel

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По словам финансового директора корпорации, это можно сравнить с управлением самолётом без некоторых средств авионики – по сути, не опираясь на показания многих приборов. На прежних местах работы, а он перешёл в Intel из Micron Technology, Дэвид подобного пренебрежения статистикой не наблюдал. Впрочем, новый финансовый директор Intel готов подтянуть компанию до нужного уровня в этой сфере. Достаточно лишь научиться грамотно обрабатывать и анализировать имеющиеся данные – доступ к ним уже есть. Это поможет лучше управлять складскими запасами и прогнозировать объёмы поставок продукции.