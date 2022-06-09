Возможность высказаться на технологической конференции Bank of America получила и исполнительный вице-президент Intel Сандра Ривера (Sandra Rivera), занимающая пост руководителя подразделения корпорации, отвечающего за центры обработки данных и системы искусственного интеллекта.
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В силу своей специализации она больше говорила о планах Intel по выпуску серверных процессоров, но сослалась и на достигнутые успехи в литографии в целом. По её словам, сейчас компания находится «в действительно хорошей форме» с точки зрения производственных перспектив, включая сферу литографии. Технология Intel 7, по которой компания собирается выпускать серверные процессоры Sapphire Rapids, в действительности является последним поколением 10-нм техпроцесса. Как пояснила Сандра Ривера, эта технология находится в хорошем состоянии, ведь с её использованием Intel уже смогла выпустить более 15 млн клиентских процессоров поколения Alder Lake, их объёмы производства наращивались самими высокими темпами за почти десять лет.
Нет у Intel и проблем с наличием достаточных производственных мощностей. Проблемы, конечно, есть, но они носят другой характер, как поправилась Сандра Ривера. Говоря о возможности привлекать подрядчиков к выпуску продукции Intel, она привела пример с программируемыми матрицами FPGA. По её словам, производство такой продукции может требовать применения довольно зрелой литографии – на одно или два поколения старше актуальной, поэтому для Intel порой имеет смысл доверить выпуск такой продукции сторонней компании, нежели чем занимать место на собственном конвейере.
Сандра Ривера также призналась, что решение задержать анонс процессоров Granite Rapids до 2024 года компания приняла ради унификации по техпроцессу Intel 3 с клиентскими изделиями. Первоначально процессоры Granite Rapids должны были выпускаться по технологии Intel 4, но следующее поколение литографии в лице Intel 3 обеспечило более высокое быстродействие транзисторов и более высокую плотность их размещения, поэтому относительная простота переноса проекта на Intel 3 подтолкнула компанию к такой миграции, пусть и ценой задержки анонса на целый год.