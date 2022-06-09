Проблемы компании лежат в другой плоскости.

Возможность высказаться на технологической конференции Bank of America получила и исполнительный вице-президент Intel Сандра Ривера (Sandra Rivera), занимающая пост руководителя подразделения корпорации, отвечающего за центры обработки данных и системы искусственного интеллекта.

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Источник изображения: Intel

В силу своей специализации она больше говорила о планах Intel по выпуску серверных процессоров, но сослалась и на достигнутые успехи в литографии в целом. По её словам, сейчас компания находится «в действительно хорошей форме» с точки зрения производственных перспектив, включая сферу литографии. Технология Intel 7, по которой компания собирается выпускать серверные процессоры Sapphire Rapids, в действительности является последним поколением 10-нм техпроцесса. Как пояснила Сандра Ривера, эта технология находится в хорошем состоянии, ведь с её использованием Intel уже смогла выпустить более 15 млн клиентских процессоров поколения Alder Lake, их объёмы производства наращивались самими высокими темпами за почти десять лет.

Нет у Intel и проблем с наличием достаточных производственных мощностей. Проблемы, конечно, есть, но они носят другой характер, как поправилась Сандра Ривера. Говоря о возможности привлекать подрядчиков к выпуску продукции Intel, она привела пример с программируемыми матрицами FPGA. По её словам, производство такой продукции может требовать применения довольно зрелой литографии – на одно или два поколения старше актуальной, поэтому для Intel порой имеет смысл доверить выпуск такой продукции сторонней компании, нежели чем занимать место на собственном конвейере.

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Сандра Ривера также призналась, что решение задержать анонс процессоров Granite Rapids до 2024 года компания приняла ради унификации по техпроцессу Intel 3 с клиентскими изделиями. Первоначально процессоры Granite Rapids должны были выпускаться по технологии Intel 4, но следующее поколение литографии в лице Intel 3 обеспечило более высокое быстродействие транзисторов и более высокую плотность их размещения, поэтому относительная простота переноса проекта на Intel 3 подтолкнула компанию к такой миграции, пусть и ценой задержки анонса на целый год.