Новости из стана Intel поступают не только с полей профильных конференций для финансовых аналитиков, но и со страниц сайта Reuters, который со ссылкой на внутреннее уведомление для персонала Intel сообщает о решении компании приостановить заполнение имеющихся вакансий в сегменте компонентов для ПК сроком на две недели.
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За это время руководство Intel попытается проанализировать свою потребность в дальнейшем увеличении штата, особенно с учётом усиливающихся сигналов о спаде на рынке ПК. Одновременно будут приняты меры по снижению расходов: сотрудники станут реже ездить в командировки, совещания будут проводиться преимущественно в онлайн-формате, до минимума будет сокращено участие в отраслевых мероприятиях.
Заметим, что всё это не мешает Intel активно нанимать персонал в других сферах деятельности. Если в конце прошлого года штат компании насчитывал 121 тысячу человек, то в ближайшие 90 дней Intel предстоит заняться профессиональной адаптацией 23 тысяч новых сотрудников, принятых на работу недавно.