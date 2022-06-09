Сперва нужно куда-то пристроить 23 тысячи имеющихся «новобранцев».

Новости из стана Intel поступают не только с полей профильных конференций для финансовых аналитиков, но и со страниц сайта Reuters, который со ссылкой на внутреннее уведомление для персонала Intel сообщает о решении компании приостановить заполнение имеющихся вакансий в сегменте компонентов для ПК сроком на две недели.

реклама

Источник изображения: Intel

За это время руководство Intel попытается проанализировать свою потребность в дальнейшем увеличении штата, особенно с учётом усиливающихся сигналов о спаде на рынке ПК. Одновременно будут приняты меры по снижению расходов: сотрудники станут реже ездить в командировки, совещания будут проводиться преимущественно в онлайн-формате, до минимума будет сокращено участие в отраслевых мероприятиях.

анонсы и реклама Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia 3080 Gigabyte Gaming сильно дешевле 3070Ti RTX 3050 снова дешевле 40 тр -45% на i5 12400 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -25000р на 6800XT ASUS 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU -25% на RX 6700 XT ASUS <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Заметим, что всё это не мешает Intel активно нанимать персонал в других сферах деятельности. Если в конце прошлого года штат компании насчитывал 121 тысячу человек, то в ближайшие 90 дней Intel предстоит заняться профессиональной адаптацией 23 тысяч новых сотрудников, принятых на работу недавно.