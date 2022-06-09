С начала июня специалисты IDC выпустили уже несколько разных аналитических отчётов, но только сейчас добрались до обсуждения динамики поставок ПК и планшетов по итогам текущего года. Как ожидают авторы прогноза, всего в мире в этом году будет поставлено не более 321,2 млн ПК, что на 8,2% меньше итогов предыдущего года. В сегменте планшетов объёмы поставок сократятся на 6,2% до 158 млн штук.
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Тем не менее, даже подобная динамика позволит превысить показатели, достигнутые до начала пандемии. В 2023 году рынок ПК может вернуться к росту, но темпы увеличения объёмов продаж будут такими, что в сложных процентах показатель за период с 2021 по 2026 годы окажется отрицательным: минус 0,6 % в год. В сегменте планшетов ежегодное падение спроса составит 2,0%. Их будут вытеснять как ноутбуки, так и смартфоны. Зато к 2024 году у корпоративных клиентов появится новый стимул для обновления парка ПК – компания Microsoft должна прекратить поддержку Windows 10, а потому коммерческие клиенты кинутся обновлять свои компьютеры. Впрочем, как отмечают эксперты, из-за инфляции и других макроэкономических проблем они станут это делать реже, чем в прошлые годы.