Когда часто покупаешь другие компании, собственные деньги быстро заканчиваются.

Новости о финансовой активности AMD появились значительно раньше, чем запланированный на завтра День встречи с финансовыми аналитиками. Компания сообщила, что собирается привлечь до $1 млрд заёмных средств путём размещения привилегированных облигаций на соответствующую сумму. Половина облигаций этого выпуска должна быть погашена 1 июня 2032 года, другая половина – 1 июня 2052 года. Завершить размещение облигаций компания планирует к 9 июня текущего года.

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Источник изображения: Getty Images

По официальным данным, вырученные от размещения облигаций средства будут направлены на покрытие «общекорпоративных расходов». Если сделка с Xilinx не потребовала от AMD особых затрат, поскольку компании обменялись акциями, то покупка Pensando потребовала денежных выплат в размере $1,9 млрд. Хотя у компании даже после этого остаются около $2,8 млрд свободных средств, их может не хватать для выкупа собственных акций в запланированном объёме.

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Некоторые источники считают, что дополнительный миллиард долларов США будет направлен как раз на выкуп акций AMD, плюсом к уже имеющимся у компании средствам. Совет директоров AMD одобрил выделение на соответствующие нужды $8 млрд. Свободный денежный поток компании по итогам 2022 года составит $6,4 млрд, поэтому финансировать операционную деятельность в условиях реализации программы по выкупу собственных акций AMD может пожелать с привлечением заёмных средств.