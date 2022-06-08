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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Партнёры Илона Маска по выкупу Twitter начали колебаться, нужно ли ему давать деньги
Будущее всей сделки под вопросом.
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Недавно стало известно, что представители Илона Маска (Elon Musk) вполне конкретно изложили его требования раскрыть истинное количество фиктивных учётных записей Twitter, угрожая в случае отказа руководства компании сделать это расторгнуть сделку. Теперь агентство Reuters поясняет, что действия представителей Маска начали раздражать тех инвесторов, которые изначально хотели дать ему денег на покупку Twitter.

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Источник изображения: Reuters

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Во-первых, колебаться начали банки, которые выделили миллиардеру $12,5 млрд. Во-вторых, Маску будет сложнее привлечь новые суммы без необходимости закладывать собственные акции Tesla, поскольку его поведение не способствует завоеванию доверия кредиторов. Как поясняет источник, предоставление дополнительных $2-3 млрд под эгидой Apollo Global Management теперь под вопросом. Выделение средств теперь приостановлено, поскольку инвесторы хотели бы чётко понимать, не сорвётся ли сделка. В общей сложности Маску предстоит собрать $33,5 млрд в качестве средств партнёров и кредиторов, а оставшиеся до суммы $44 млрд средства он предоставит из собственного кармана.

#финансы #илон маск #twitter #сделка
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