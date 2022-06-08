Но это не точно.

История подготовки руководства Western Digital Corporation к принятию решения об отделении бизнеса по выпуску твердотельной памяти в очередной раз доказывает, что пистолет усиливает доброе слово. Пресс-релиз на сайте производителя жёстких дисков приводит комментарии инвестиционной компании Elliott Investment Management, которая в прошлом месяце увеличила свой пакет в капитале производителя до 6% и тем самым получила эффективный способ давления на руководство WDC.

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Источник изображения: Western Digital Corporation

Совету директоров WDC теперь предстоит выбрать одну из нескольких стратегических альтернатив, при этом доминирующей идеей является концепция разделения компании на две части с привлечением к бизнесу по выпуску твердотельных накопителей дополнительного капитала. Elliott готова предоставить $1 млрд после проведения реструктуризации, но наверняка найдутся и другие инвесторы, желающие видеть бизнес WDC по выпуску твердотельной памяти самостоятельным активом. Расчёт инвесторов вполне оправдан – две компании в этом случае будут иметь более высокую капитализацию, чем объединённая.

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Напомним, что производитель классических жёстких дисков Western Digital купил активы SanDisk в 2016 году, выпуская твердотельную память в рамках совместного предприятия с Toshiba, которая в дальнейшем превратилась в Kioxia. Инвесторы уже давно утверждают, что потенциал бизнеса WDC по выпуску твердотельных накопителей в составе единой компании до конца не может быть реализован, а потому требуется его структурное обособление. Впрочем, руководство компании пока не приняло никаких конкретных решений, а только рассматривает предложения активистов.