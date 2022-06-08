И пока не готова строить предприятие в Европе.

Как сообщает Bloomberg, на ежегодном собрании акционеров председатель правления TSMC Марк Лю (Mark Liu) выразил уверенность в способности компании по итогам текущего года увеличить выручку на 30% против прогнозируемых в апреле 25-29%. Для условий макроэкономической неопределённости это довольно смелая коррекция прогноза, но она ничуть не смущает представителя крупнейшего контрактного производителя чипов.

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Источник изображения: TSMC

По словам Марка Лю, слабость спроса в сегменте смартфонов и персональных компьютеров будет с запасом компенсирована ростом спроса на чипы в других сегментах рынка. К последним можно отнести и рынок электромобилей, где спрос превышает предложение, а потому позволит TSMC до конца года работать с полной загрузкой и не особо бояться влияния инфляционных процессов на совокупный уровень спроса в отрасли.

Медлительность принятия решений американскими властями о субсидировании полупроводниковой отрасли не заставит TSMC отказаться от строительства предприятия в штате Аризона. Собственные затраты компании при этом окажутся выше ожидаемых, но не будут существенно влиять на ход реализации проекта. Одновременно глава правления TSMC признался, что планов по строительству предприятия в Европе у компании пока нет.

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TSMC оставляет в силе не только прогноз по величине выручки в текущем квартале, но и сумму капитальных затрат на текущий год, которая будет колебаться от $40 до $44 млрд. В следующем году на строительство предприятий и освоение новых технологий TSMC рассчитывает выделить не менее $40 млрд.